При посиленні оборони ЄС не повинен дублювати функції Альянсу - генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застерігає Європейський Союз від того, щоб той, посилюючи оборону, не став дублювати функції Альянсу.

Про це він сказав у понеділок в штаб-квартирі НАТО під час презентації річного звіту, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

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«Я вітаю посилення співробітництва у сфері оборони в ЄС. Одна річ є важливою: те, що робить ЄС, не повинно дублювати те, що робить НАТО, але має його доповнювати. Тому я вітаю чіткий месидж багатьох європейських лідерів, що у разі збільшення витрат на оборону йдеться не про європейську армію, не про створення нової командної структури, яка буде накладатися на командну структуру НАТО, і не про те, щоб ЄС був відповідальним за колективну оборону в Європі. Тому що колективна оборона в Європі є відповідальністю НАТО. Особливо після Brexit цілком зрозуміло, що нам треба, щоб НАТО та ЄС працювали разом», - заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу наголосив, що між сильним НАТО та європейською обороною протиріч немає.

«Вони йдуть разом. 22 члени ЄС є у той же час є членами Альянсу. Більше ніж 90% населення ЄС живуть у країнах НАТО. Сильна європейська оборона означає сильне НАТО", - підкреслив Столтенберг.