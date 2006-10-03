Прем`єр Чорногорії подав у відставку ”з особистих мотивів”
17:53, 03 жовтня 2006Світ
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Джуканович пробув на посаді 15 років
Прем`єр-міністр Чорногорії Міло ДЖУКАНОВИЧ йде у відставку, пробувши на цій посаді 15 років.
Як передає Газета.Ru, про це повідомив Президент країни Філіп ВУДЖАНОВИЧ.
У травні на референдумі жителі Чорногорії проголосували за відділення від Сербії. На подальших виборах очолювана М.ДЖУКАНОВИЧЕМ коаліція перемогла.
За словами Президента, прем`єр йде у відставку "з особистих мотивів".
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