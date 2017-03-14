Путін дозволив військовим з Південної Осетії служити в російській армії

Президент РФ Володимир Путін схвалив угоду з Південною Осетією про входження деяких підрозділів «збройних сил республіки» до складу ЗС Росії, повідомили УНІАН у прес-службі Кремля.

«Прийняти пропозицію уряду РФ про підписання угоди між РФ і республікою Південна Осетія про порядок входження окремих підрозділів ЗС республіки Південної Осетії до складу ЗС РФ. Доручити Міноборони Росії провести за участю МЗС Росії переговори з південноосетинською стороною і після досягнення домовленості підписати від імені РФ зазначену угоду, дозволивши вносити в проект, схвалений урядом РФ, зміни, що не мають принципового характеру», - йдеться в документі.

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Після цього військові Південної Осетії отримають право служити за контрактом на російських військових базах, розташованих у регіоні. Для цього військовослужбовець повинен попередньо звільнитися зі служби в Південній Осетії.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинули понад 400 людей, понад 2 тисяч були поранені.