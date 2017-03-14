У США двоє чоловіків загинули від найбільшого буревію цього сезону (фотогалерея, відео)

Сніг змусив авіакомпанії відкласти понад 7 тисяч рейсів, 18 мільйонів людей залишилися вдома через завірюхи. В Нью-Йорку, Вашингтоні, Меріленді, Вірджинії, Нью-Джерсі і Коннектикуті закриті школи і федеральні установи.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Негода вже за кілька годин встигнула забрати життя двох літніх чоловіків, які померли під час прибирання снігу.

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Також вона внесла корективи у роботу президента США Дональда Трампа, який залишився вдома.

У Нью-Йорку очікують до 60 см снігового покриву, який має випасти в найкоротші терміни.

Загалом негода накриє вже східне узбережжя США.

Як повідомляв УНІАН, візит канцлерки Німеччини Ангели Меркель до США відкладено через погодні умови у Вашингтоні.