У США двоє чоловіків загинули від найбільшого буревію цього сезону (фотогалерея, відео)
19:49, 14 березня 2017Світ
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Негода паралізувала роботу усієї інфраструктури на східному узбережжі США.
Сніг змусив авіакомпанії відкласти понад 7 тисяч рейсів, 18 мільйонів людей залишилися вдома через завірюхи. В Нью-Йорку, Вашингтоні, Меріленді, Вірджинії, Нью-Джерсі і Коннектикуті закриті школи і федеральні установи.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Негода вже за кілька годин встигнула забрати життя двох літніх чоловіків, які померли під час прибирання снігу.
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Також вона внесла корективи у роботу президента США Дональда Трампа, який залишився вдома.
У Нью-Йорку очікують до 60 см снігового покриву, який має випасти в найкоротші терміни.
Загалом негода накриє вже східне узбережжя США.
Як повідомляв УНІАН, візит канцлерки Німеччини Ангели Меркель до США відкладено через погодні умови у Вашингтоні.
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