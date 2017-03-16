У Німеччини озброєний чоловік захопив у банку заручників
13:04, 16 березня 2017Світ
137 0
В Дуйсбурзі на заході Німеччини в четвер, 16 березня, невідомий скоїв збройний напад на один із місцевих філій банку Sparkasse.
Ілюстрація / REUTERS
Він утримував у приміщенні банку двох службовців. Згодом одного з них - жінку - вдалося звільнити, передає DW.
Читайте такожВикрадачам лівійського літака "світить" довічне
До будівлі банку стягнуто сили правопорядку, вказав далі представник поліції. Філія банку знаходиться в районі Румельн-Кальденхаузен. Між тим поблизу від будівлі, в якій знаходиться банк, поліція затримала двох осіб.
Раніше в США ув'язнені взяли в заручники охоронців в'язниці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter