У Німеччини озброєний чоловік захопив у банку заручників

Він утримував у приміщенні банку двох службовців. Згодом одного з них - жінку - вдалося звільнити, передає DW.

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До будівлі банку стягнуто сили правопорядку, вказав далі представник поліції. Філія банку знаходиться в районі Румельн-Кальденхаузен. Між тим поблизу від будівлі, в якій знаходиться банк, поліція затримала двох осіб.

Раніше в США ув'язнені взяли в заручники охоронців в'язниці.