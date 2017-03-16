У Німеччини озброєний чоловік захопив у банку заручників

13:04, 16 березня 2017
Світ
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В Дуйсбурзі на заході Німеччини в четвер, 16 березня, невідомий скоїв збройний напад на один із місцевих філій банку Sparkasse.

Ілюстрація / REUTERS

Він утримував у приміщенні банку двох службовців. Згодом одного з них - жінку - вдалося звільнити, передає DW.

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До будівлі банку стягнуто сили правопорядку, вказав далі представник поліції. Філія банку знаходиться в районі Румельн-Кальденхаузен. Між тим поблизу від будівлі, в якій знаходиться банк, поліція затримала двох осіб.

Раніше в США ув'язнені взяли в заручники охоронців в'язниці.

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Теги: #Німеччина#банк#заручники