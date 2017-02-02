У США ув'язнені взяли в заручники охоронців в'язниці

Тюремний комплекс блокований поліцією, повідомляє РБК з посиланням на NBC.

В заручники було взято п'ятеро охоронців. Пізніше один із них, який отримав поранення, був відпущений на свободу.

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У будівлі, в якій сталося захоплення заручників, перебуває близько ста ув'язнених. Усього в тюремному комплексі утримуються близько 2,5 тис. злочинців. До виправної установи стягнуті сили поліції і екстрених служб.

Прес-секретар виправної установи Джеймі Гревелл заявив, що ситуація знаходиться під контролем і загрози для громадськості немає. У зв'язку з інцидентом всі в'язниці штату Делавер були поставлені під посилений контроль.

Раніше УНІАН повідомляв, що 15 січня під час заворушень у бразильській в'язниці в штаті Ріу-Гранді-ду-Норті загинули понад 30 осіб.

Загальна кількість убитих з початку 2017 року в ході заворушень ув'язнених досягла 116 осіб. Бунти пов'язують із протистоянням двох найбільших наркокартелів країни, один з яких базується в Ріо-де-Жанейро, а інший - у Сан-Паулу.