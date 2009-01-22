Молдова зайняла 5 місце в світі за показниками фінансового стану

Молдова зайняла п`яте місце в Індикаторі світового фінансового стану в 2008 році, який опублікувало видання "The Banker".

Аналіз проведено в 184 країнах на підставі відкритих фінансових джерел, передає ІА "Новини-Модова" з посиланням на мультимедійне агентство OMEGA.

Такі результати Молдови досягнуті завдяки низькому рівню боргів, які становлять 763 долари США на душу населення, повідомляє видання. Для порівняння, у Великобританії цей показник становить 171 тис. дол.

Досягнення молдавської економіки пояснюються ще й тим, що комерційні банки зареєстрували дуже високий рівень співвідношення між капіталом і ліквідністю, який склав понад 17%. Крім того, низьким є рівень кредитування, що досяг лише 35% від ВВП. У США цей показник становить 230%.

Разом з тим, Молдова направляє не більше 2,8% від державних доходів на обслуговування державного боргу, тоді як, приміром, Італія для цього виділяє 11,9% державних доходів.