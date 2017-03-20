Єврокомісія виділила Італії додаткові 12,2 млн євро на мігрантів

Європейська комісія виділила додаткові 12,2 млн євро в рамках фонду надзвичайного фінансування для підтримки Італії в подоланні нинішнього міграційного тиску.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, як пише "Європейська правда".

"Європейська комісія виділила додаткові 12,2 млн євро в рамках фонду надзвичайного фінансування і в рамках Фонду внутрішньої безпеки (ISF)", – йдеться у повідомленні.

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У прес-службі відзначили, що додаткове фінансування має допомогти італійській береговій охороні покращити прикордонний контроль і "посилити потенціал для порятунку людей".

"Після виділення цих додаткових коштів, загальна сума допомоги Італії з фонду надзвичайного фінансування сягне близько €75 млн, які надійдуть додатково до 592,64 млн євро, що вже виділені Італії в рамках Фонду внутрішньої безпеки (ISF) і Фонду з надання притулку, міграції та інтеграції Фонду (AMIF) на 2014-2020 роки", – додали в Єврокомісії.

Нагадаємо, на початку лютого в Італії створили фонд, щоб допомогти африканським країнам зміцнити кордони й таким чином зменшити нелегальну міграцію до країн ЄС.