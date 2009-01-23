США раді, що газова суперечка між Росією і Україною закінчилася

США вітають розв`язання газової суперечки між Росією і Україною. "Як ми розуміємо, постачання газу європейським споживачам були відновлені", - йдеться в заяві, поширеній прес-службою державного департаменту США.

"Інцидент, що стався, підкреслює необхідність прозорих, ринково-орієнтованих угод з продажу і транспортування природного газу та важливість диверсифікації постачань енергоносіїв. Сполучені Штати висловлюють готовність підтримати зусилля Європейського союзу з посилення його енергетичної безпеки", - цитує заяву РосБізнесКонсалтинг.