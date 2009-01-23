Обама ризикує повторити помилки Буша - ХАМАС

Барак Обама ризикує повторити помилки Джорджа Буша на Близькому Сході

Про це заявив представник ХАМАС Осама Хамдан, додавши, що новий президент США невдало почав свої ініціативи в регіоні, оскільки дивиться на ситуацію в секторі Газа очима Ізраїлю.

Нагадаємо, Обама заявив, зокрема, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону. Глава Білого дому відзначив також, що ХАМАС повинен підкорятися міжнародним закликам визнати Ізраїль і припинити ракетний обстріл єврейської держави.

Эхо Москвы