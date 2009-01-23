Саакашвілі визнав помилку, і більше у відставку не піде

Президент Грузії Михайло Саакашвілі ще раз підтвердив, що не піде у відставку до закінчення терміну своїх президентських повноважень, який закінчується в 2013 р. Таку заяву президент Грузії зробив, відповідаючи на запитання від населення, які транслювали в прямому ефірі провідні грузинські телекомпанії.

"Я вважаю свою відставку в 2007 р. помилкою, тому що дав цим людям (опозиції, яка вимагає відставки М.Саакашвілі) хибну надію на те, що коли їх хтось профінансує і вони закличуть уряд до відставки, то уряд може піти. У них є хибна ілюзія, що варто тільки притиснути - і я піду. Цього більше не буде", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Президент Грузії наголосив, що на сьогодні в умовах світової кризи головні завдання, що стоять перед країною, - це порятунок економіки, уникнення масштабної кризи, збереження робочих місць і об`єднання країни.

М.Саакашвілі відповідав на питання населення більше чотирьох годин. До спеціально створеного прес-центру надійшло понад 5,5 тис. дзвінків і більше 3 тис. sms-повідомлень з запитаннями. Президентові були передані ті питання, на які він не встиг відповісти в прямому ефірі.