”Банкомат Христа” - винахід пастора в США

Євангелістський пастор однієї із церков у штаті Джорджіа (США) Марті БЕЙКЕР застосовує у своїй діяльності технологічні новації ХХІ сторіччя, повідомляє газета "Лос Анжелес Таймс". Його проповіді на сайті церкви, яку він очолює, давно вже зберігаються в цифровому форматі, щоб їх зручно було прослухати на цифровому плеєрі.

Вже кілька років, пише видання, як він помітив, що тотальне застосування пластикових карток позначається і на церковних пожертвуваннях, оскільки все менше мирян приходять на недільну месу із готівкою, звично покладаючись на картки, однак кошик для десятини від цього тільки легшає. Тому пастор БЕЙКЕР винайшов і запатентував спеціальний банкомат (паства називає його "банкоматом Христа"), який він встановив при вході до церкви і через який бажаючі можуть зробити пожертву, скориставшись своєю кредиткою.

Новація, за даними "Лос Анжелес Таймс", себе вже виправдала, оскільки минулого року через неї було перераховано 15% суми всіх пожертвувань, отриманих церквою. Є лише одна засторога, яку, втім, важко примусити дотримуватися з технологічних причин - пастори закликають прихожан користуватися дебітовими, а не кредитними картками, щоб у разі чого пожертування на користь храму не здійснювалися коштами, позиченими мирянином у банку.

"Лос Анжелес Таймс" зазначає, що пастор-підприємець побачив у "банкоматі Христа" бізнесову нішу і поставив виробництво цих засобів на конвеєр, пропонуючи їх іншим церквам і заснувавши для цього спеціальну компанію. М.БЕЙКЕР просить за "кіоск пожертвувань" від 2 до 5 тис. дол. за штуку, отримує 50 доларів щомісяця з кожного пристрою за франчайзу та обслуговування і, що найприбутковіше, мінівідсоток з кожної пожертви, що була перерахована таким чином.

Наступна ідея, яка опанувала релігійним винахідником, - розробити та встановити міні-монітори для пожертвувань безпосередньо на спинках крісел, на яких у храмах багатьох конфесій моляться віруючі.