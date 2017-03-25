Росія і Китай знову внесли в ООН резолюцію щодо хімічної зброї в Сирії

Росія і Китай знову внесли до ради Безпеки ООН проект резолюції по боротьбі з хімічною зброєю в Іраку і Сирії. Країни вже вносили таку резолюцію в 2016 році, але тоді її не підтримали. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Як повідомив заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков, проект документа був розповсюджений у п'ятницю на закритій зустрічі, скликаній за ініціативою Москви.

За його словами, в ході консультацій Росія загострила увагу на проблемі використання хімічної зброї бойовиками в Мосулі.

"Ми пропонуємо задіяти Спільний механізм розслідування (Організації по забороні хімічної зброї та ООН), тим більше остання резолюція, яка його продовжила, дозволяє СМР працювати на більш широкому географічному просторі", - сказав Сафронков.

Він уточнив, що Росія і Китай повторно поширили разом той же проект резолюції, який вони вносили рік тому. Тоді проект не підтримали західні країни Радбезу ООН.

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Сафронков стверджує, що і сьогодні документ актуальний. На його думку, політична установка в західних столицях, що "хімічна зброя використовувалася нібито тільки режимом в Дамаску, не дозволяє зосередитися на реальних викликах, коли терористи набувають всіх можливостей для налагодження виробництва" такої зброї.

"Професіонали доводять, що хімічний тероризм на просторі Близького Сходу - це реальна загроза", - зазначив російський дипломат.

За його словами, західні партнери "в цілому збалансовано" відреагували на ініціативу Москви і Пекіна, а також повідомили, що направлять документ в свої столиці на ознайомлення.

Раніше Reuters розповів про можливу причетність Асада до застосування в Сирії хімічної зброї.