У ході акції протесту в Москві поліції допомагають "дружинники"

У Москві тривають затримання учасників акції проти корупції у вищих ешелонах російської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент поліція затримала і кинула в автозаки не менше десяти осіб.

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Затримують людей, які тримають в руках плакати.

Над вулицею Тверською у центрі російської столиці курсує вертоліт. Крім поліції, багато людей з пов'язками "дружинник".

Як повідомляв УНІАН, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян у неділю, 26 березня, вийти на акції протесту проти корупції у вищих ешелонах влади РФ. Він заявив, що акції пройдуть у 100 містах по всій Росії.

Уряд Москви відмовився погоджувати антикорупційну акцію.

У ході акції Навального затримали.