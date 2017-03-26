Поліція застосувала димові шашки проти учасників антикорупційної акції в Краснодарі

Поліція застосувала димові шашки проти учасників антикорупційного мітингу в Краснодарі, затримано близько десяти чоловік, як повідомляє "Медуза".

Акція проходила в Чистяківської гаю, причому там же влаштували альтернативний захід за ініціативою мерії під назвою «100 причин жити». Всього в акції протесту, за оцінкою «Югополісу», взяли участь до тисячі людей.

Читайте такожУ Петербурзі на акцію проти корупції прийшли кілька тисяч людей

Також повідомили, що главу штабу Навального в Краснодарі Мирослава Вальковича затримали в Чистяківському гаю.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в десятках російських міст проходять акції протесту у зв'язку з антикорупційним розслідуванням фонду Олексія Навального.

У Москві на аналогічній акції затримано більше ста чоловік.