Сирійські повстанці заявили, що збили російський вертоліт в Латакії: Міноборони РФ спростовує

Опозиційне до режиму президента Башара Асада угруповання Ахрар аш-Шам стверджує, що його бійці збили російський вертоліт в районі населеного пункту Сальма в горах Аль-Акрад у східній сільській місцевості провінції Латакія. Про це пише арабське видання Al Masdar.

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Його джерела повідомляють, що в цьому районі активізувалася російська авіація, яка намагається знайти екіпаж збитого вертольота. На цьому етапі невідомо, чи є в результаті аварії загинули. Бойовики заявляють, що вертоліт був збитий з великокаліберного кулемета.

У свою чергу Сирійські повстанці в "Твіттері" повідомляють, що збили літак сармії Асада, підкреслюючи, що він уже другий за 4 дні.

#Сирія | Добра звістка! Повстанці збили вже 2 #вертоліт режиму Асада за останні 4 дні, тепер в гірській провінції #Латакія. pic.twitter.com/nhj3YhAA5t — Sham Center (@shamcenter2) March 27, 2017

Як повідомляє ТАСС, Міноборони РФ спростувало інформацію про нібито збитий в Сирії вертоліт ВКС Росії.

"Всі літальні апарати ВКС Росії в Сирійській Арабській Республіці знаходяться на базових аеродромах або виконують завдання за призначенням. Повідомлення підконтрольних терористам інформаційних ресурсів про нібито збитий російський вертоліт не відповідають дійсності", - сказав журналістам представник Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії.