Посол Італії пояснив, коли стане можливим повернення Росії до "Великої вісімки"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Давіде Ла Чечіліа заявив на прес-конференції.

"Стосовно запитання про повернення Росії у "Велику вісімку", то, в першу чергу, потрібно чекати мирного вирішення конфлікту, саме звертаючи особливу увагу на дотримання суверенітету, єдності і цілісності України. Поки конфлікт не буде врегульовано, країни "Великої сімки" не зможуть дати якоїсь відповіді", - заявив Давіде Ла Чечіліа.

"Це все обговорюється у "нормандському форматі", також в рамках ОБСЄ, але поки не буде вирішено конфлікт, як я вже сказав, альтернативних рішень я не бачу з цього питання", - додав посол.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на Reuters, у січні міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано закликав світових лідерів розглянути можливість повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії, який було призупинено після анексії Криму Росією.

Альфано заявив, що Росія є важливим міжнародним партнером і що лідери країн "Великої сімки" (США, Великої Британії, Канади, Франції, Італії, Німеччини та Японії) повинні розглянути можливість запрошення Росії до участі у щорічному саміті промислово розвинених країн.

Цього року Італія головує у "Великій сімці" та проводитиме цьогорічний саміт G7 у сицилійському місті Таорміна в травні. Альфано зазначив, що, ймовірно, буде неможливо залучити Росію до цьогорічного саміту, але висловив думку, що відновлення "Великої вісімки" може відбутися у майбутньому.