Тіллерсон підтверджує тверду прихильність США до НАТО

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон на зустрічі глав МЗС країн-членів Альянсу у Брюсселі підтвердив тверду прихильність США до НАТО.

Про це повідомляє місія США при НАТО у Twitter.

"Секретар Тіллерсон: прихильність Сполучених Штатів до НАТО тверда, і цей Альянс залишається головною основою для забезпечення трансатлантичної безпеки", - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні Держдепартаменту у Twitter також сказано, що Тіллерсон підтвердив на 100% налаштованість Сполучених Штатів до Альянсу.

Разом з тим, він заявив, що НАТО повинно "принести користь там, де зможе, і надати кращу підтримку, щоб завдати поразки "Ісламській державі" в Іраку та Сирії". Як наголосив Секретар Держдепартаменту США, «цього вимагає наша безпека».

Як повідомляв УНІАН, Тіллерсон закликав союзників з НАТО затвердити конкретний план збільшення витрат на оборону до 2% ВВП до 2024 року.

Станом на 2016 рік щорічну вимогу щодо витрат на оборону у розмірі не менше 2% ВВП виконувало п'ять з 28 союзників НАТО: США, Греція, Велика Британія, Естонія та Польща.