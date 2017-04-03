Звинувачення Польщі у справі про катастрофу під Смоленськом: Москва буде відстоювати свою позицію

У Кремлі заявили, що не згодні із звинуваченнями Польщі на адресу російських диспетчерів у справі про катастрофу польського президентського лайнера навесні 2010 року під Смоленськом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Позиція добре відома: займаються цією справою наші слідчі органи, також ведеться слідство і з боку Росії. Безумовно, обставини цієї трагедії, цієї катастрофи вже досить серйозно досліджено, вивчено і, звичайно, погоджуватися з такими висновками не видається за можливе. Робота триватиме», - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року в результаті катастрофи польського президентського літака Ту-154М під Смоленськом загинули президент Польщі Лех Качиньський з дружиною та 86 членів урядової делегації, а також члени екіпажу.

Генеральна прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів і «третьої особи» в умисному провокуванні авіакатастрофи.

У вересні 2016 року експерти комісії, яка розслідує обставини Смоленської трагедії, заявили, що записи «чорних скриньок» літака були сфальсифіковані, а багато документів по цій справі приховані.

Російські дослідження причин аварії вказують на нещасний випадок, викликаний поганою погодою і помилкою пілота.