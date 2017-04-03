Вибух у метро Петербурга: в антитерористичному комітеті повідомили про 9 загиблих

Дев'ятеро людей загинули й понад 20 отримали поранення при вибуху в петербурзькому метро. Про це повідомили в Інформаційному центрі Національного антитерористичного комітету (НАК), передає ТАСС.

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"За попередніми даними, внаслідок вибуху у санкт-петербурзькому метро загинули дев'ять людей, отримали поранення, у тому числі тяжкі, понад 20 осіб. Всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога", - повідомили в НАК.

Раніше губернатор Петербурга Георгій Полтавченко підтвердив загибель 10 осіб. ЗМІ також писали, що на місці вибуху в петербурзькому метро виявили 12 тіл: вісім — у вагоні, два — на станції, два — в тунелі.