КНДР заявила про розірвання всіх угод з Південною Кореєю

Корейська Народно-Демократична Республіка оголосила про розірвання всіх угод з Південною Кореєю.

"У нас немає надії на поліпшення відносин або їх повернення в конструктивне русло", - повідомило офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA, цитуючи Комітет з мирного возз`єднання Кореї. - Конфронтація між північчю і півднем у політичній і військовій сферах досягла такого рівня, що країни перебувають на межі війни".

На думку аналітиків, цей крок було зроблено, щоб привернути увагу Президента США Барака ОБАМИ.

Експерти стверджують, що зростання напруженості у відносинах двох країн різко збільшує імовірність збройних конфліктів на кордоні, який уже понад 50 років розділяє Південну та Північну Корею.

Останнім часом КНДР не раз погрожувала військовими діями на розділеному півострові. Загрози лунали й на адресу консервативного уряду Південної Кореї, який прийшов до влади торік і почав провадити жорсткішу політику країни щодо північного сусіда.