Вибух у петербурзькому метро: в розшук оголосили двох людей - ЗМІ

Після вибуху в метро Санкт-Петербурга за підозрою в підготовці терактів у розшук оголошено двох людей. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє "Інтерфакс".

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"За підозрою в підготовці вибухів у розшук оголошено двох людей: одна особа заклала вибуховий пристрій, який спрацював у вагоні метро, а інша - залишила бомбу на станції "Площа повстання", - сказав джерело.

Він нагадав, що другий вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник, було знешкоджено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро «Сінна площа» та «Технологічний інститут» - прогримів вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.