В лісах Індії знайшли дівчинку-мауглі, яка жила у зграї мавп

У індійському лісі знайшли дівчинку, яка жила разом із зграєю мавп. Наразі поліція розглядає звіти про зниклих дітей, щоб ідентифікувати дитину, пише The Associated Press.

Видання пише, що дівчинці приблизно 10-12 років і вона не розмовляє та не вміє носити жодного одягу. Коли дівчинку знайшли та намагались покликати, на людей напала зграя мавп, в якій і жила дитина.

Повідомляється, що знайдена у січні дівчинка вже почала ходити. Хоч вона досі не розмовляє, втім, як пише видання, розуміє, що їй говорять, а також вже вміє посміхатись.