В окупованій Росією Південній Осетії проходять "вибори", Грузія назвала процес нелегітимним

В окупованій Росією Південній Осетії проходить голосування на так званих виборах президента і референдумі щодо "повернення республіці історичної назви", повідомляє "ТАСС".

У виборах президента беруть участь три кандидати: нинішній "президент" Леонід Тібілов, "голова парламенту", лідер партії "Єдина Осетія" Анатолій Бібілов і співробітник КДБ Алан Гаглоєв.

"Всі дільниці відкрилися вчасно, рівно о 08:00, готові до прийому виборців по всій республіці, в Москві, Владикавказі, Сухумі", - заявила глава "Центральної виборчої комісії" Південної Осетії Белла Плієва.

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До списків на території Південної Осетії внесено понад 32 тис. виборців, ще 6,5 тис. бюлетенів відправили для голосування громадян за межами республіки. Голосування закінчиться о 20:00.

У той же час Грузія назвала процес нелегітимним. Про це йдеться у повідомленні МЗС Грузії, передає "Грузия Online".

У заяві зовнішньополітичного відомства зазначають, що «вибори» в Південній Осетії є "провокаційними і грубо порушують територіальну цілісність і суверенітет Грузії".

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"Перейменування «Республіки т.зв. Південна Осетія у Держава Аланія», за схожістю до одного із суб'єктів РФ - це черговий крок до анексії Москвою грузинського регіону", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, їздити без віз до країн Європейського Союзу зможуть громадяни Грузії, які проживають на окупованих територіях Абхазії і Південної Осетії.