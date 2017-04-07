Сирія заявила про загибель мирних жителів унаслідок авіаудару США

Унаслідок удару, завданого США по сирійській авіабазі Шайрат, загинули дев'ятеро мирних жителів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на сирійське державне інформагентство SANA.

"Сирійське державне інформагентство повідомляє, що внаслідок удару США вбито дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей, у районах поблизу авіабази", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня вночі Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, утримуване повстанцями.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 04:40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. У відомстві зазначили, що російські військові, які підтримують сирійський уряд, були поінформовані заздалегідь про цей крок з боку США.

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У заяві Пентагону зазначається, що ракети були випущені по літаках, ангарах, заправних станціях, складах техніки та озброєнь й засобів ППО на сирійській військовій базі Шайрат.

У Кремлі назвали удари США по Сирії «агресією проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права під надуманим приводом».

У МЗС РФ заявили, що відмовляються від меморандуму зі США про забезпечення безпеки польотів у Сирії.