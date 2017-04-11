У Німеччині та США удар по Сирії вважають сигналом Китаю

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) бачить в американському ударі по сирійській авіабазі чіткий сигнал Китаю, як повідомляє DW.

Президент Дональд Трамп не випадково віддав наказ нанести удар ввечері того дня, коли в США був з візитом голова КНР Сі Цзіньпін, заявила вона в неділю ввечері, 9 квітня, в ефірі німецького суспільно-правового телеканалу ARD, зазначивши, що сусідньою з Китаєм, Північною Кореєю править ще більш небезпечний диктатор, ніж Башар Асад, який володіє до того ж ядерною зброєю.

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Таким способом, за словами фон дер Ляйєн, Трамп нагадав своєму гостю про його відповідальность, оскільки Китай залишається єдиною країною, яка "може приборкати цього диктатора політичними засобами".

Держсекретар США Рекс Тіллерсон також назвав ракетний удар по базі Шайрат попередженням іншим країнам, таким як КНДР. Американська відповідь можлива, якщо від інших країн йде небезпека, - вказав він в той же день, виступаючи в ефірі американського телеканалу ABC. "Що стосується Північної Кореї, нам абсолютно ясно, що наша мета - без'ядерний Корейський півострів", - підкреслив глава Держдепартаменту США.

Вашингтон домагається, щоб Пекін використовував свій вплив на комуністичний Пхеньян для стримування лідера КНДР Кім Чен Ина. В інтерв'ю телеканалу CBS Тіллерсон заявив, що Сі Цзіньпін розуміє і погоджується з тим, що ситуація навколо Північної Кореї загострилася.