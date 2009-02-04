Барак Обама поки тримається і не курить у Білому домі

Барак Обама поки тримає свою обіцянку не курити в Білому домі. В той же час він зізнався, що повністю відмовитися від сигарет непросто. Про це новий голова американської адміністрації розповів в інтерв`ю телекомпанії CNN. У грудні минулого року Обама дав американцям обіцянку, що не куритиме в своєму новому будинку. Офіційно територія резиденції президента США вважається зоною, вільною від куріння. Не мали пристрасті до тютюну обидва останні президенти США – Білл Клінтон і Джордж Буш. А Обама курить. Правда, ще під час передвиборчих перегонів він офіційно заявив, що розлучається з цією звичкою.

Эхо Москвы