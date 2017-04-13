Трамп назвав "божевіллям" ситуацію в Україні

Президент США Дональд Трамп згадав Україну, коли говорив про проблеми у світі, змалювавши ситуацію, вживши слово "божевілля".

Як передає власний кореспондент УНІАН, так він сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, відповідаючи на запитання, чого мають боятися країни в Європі з боку Росії в разі, якщо напруження буде зростати.

Читайте такожСША не підуть у Сирію - Трамп

"Я хотів би почати, сказавши, що я сподіваюсь, що їм (країнам Європи) не доведеться нічого боятися. Зараз є страх, є проблеми, але я сподіваюсь, що не буде страху, і не буде проблем, це було б ідеальною ситуацією. Те, що відбувається - це божевілля - чи це Близький Схід, чи... це Україна - не має значення, куди ви дивитися - є проблеми. Так багато проблем. І я вірю, що ми позбавимось від більшості з цих проблем. І не буде страху від будь-кого. Це так, як має бути", - сказав Трамп.