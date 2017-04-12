Путін підтримує у Сирії "тварину" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін у Сирії підтримує "тварину", говорячи про Башара Асада.

При цьому у США немає планів починати військову операцію у Сирії, запевнив Трамп в інтерв'ю Fox News.

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"Думаю, це дуже погано для Росії, це дуже погано для людства, це дуже погано для цього світу. Коли скидаються хімічні або бочкові бомби... прямо в центр групи людей... Це (зробила - УНІАН.) тварина", - сказав Трамп про Асада.

"Якщо б Росія не увійшла й не підтримала цю тварину (Асада - УНІАН.), не було б проблеми зараз", - сказав американський президент.

Як повідомляв УНІАН, російська влада причетна до приховування наслідків хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб, йдеться у розсекреченій доповіді Білого дому.