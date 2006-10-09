Північна Корея провела ядерне випробування

КНДР підтверджує, що провела ядерне випробування, повідомляє китайське державне агентство «Синьхуа» з посиланням на заяву Центрального телеграфного агентства Кореї. Подробиць не повідомляється.

За інформацією південнокорейського агентства «Ренхап» з посиланням на Міністерство оборони, випробування ядерної зброї було, можливо, проведене КНДР о 10.36 за місцевим часом у районі Хвадері (Hwadaeri) поряд з містом Кільчжу (Kilju). Джерело з Південнокорейського міністерства оборони заявило, що його відомством в цей час і в цьому районі зафіксований потужний вибух, відзначає РІА «Новости». Кільчжу розташоване у північно-східній частині КНДР.

Уряд Південної Кореї скликає надзвичайне засідання, повідомляє «Синьхуа».