Невдалий запуск ракети в КНДР: Трамп ситуацію не коментує, віце-президент США вирушив у Сеул

Президенту США Дональду Трампу та його військовій команді доповіли про невдалий запуск ракети КНДР. Про це повідомив міністр оборони США Джейм Маттіс, передає Reuters.

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Він сказав, що Трамп не коментує це питання. У свою чергу віце-президент США Майк Пенс вирушив до Сеула, щойно дізнався про ракетний запуск в КНДР. Зазначається, що Пенс поспілкувався з президентом США на цю тему.

Як повідомляв УНІАН, КНДР спробувала провести у неділю чергове випробування ракети, але її запуск виявився невдалим. Американські військові повідомили, що ракета вибухнула ще на старті.