Стрілянина на Єлисейських Полях: підозрюваний виявився не причетний до теракту в Парижі

Чоловік, підозрюваний в участі в теракті в Парижі, який здався бельгійським владі, не має відношення до нападу.

Читайте такожУ Санкт-Петербурзі померла ще одна постраждала при теракті в метро

Про це повідомляє DH.be з посиланням на заяву міністрів МВС та юстиції королівства.

«Зараз у нас немає жодних вказівок на те, що сліди теракту в Парижі ведуть в Бельгію», - йдеться у спільному комюніке глави МВС Жана Ямбона і керівника Мін'юсту Коена Генса.

Що стосується чоловіка по імені Юсуф Е.О., з'явився у відділення поліції в Антверпені, в момент нападу він знаходився на роботі, на станції техобслуговування. В квартирі ймовірного учасника атаки був проведений обшук, але слідчі не виявили нічого, що могло б вказувати на його причетність до терористичної діяльності.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у скоєнні нападу на Єлисейських Полях здався бельгійським владі.

Увечері 20 квітня в центрі Парижа сталася перестрілка, в результаті якої загинув поліцейський. Ще двоє правоохоронців отримали поранення. Один з нападників був ліквідований вогнем, другий, імовірно, втік.