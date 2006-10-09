Ізраїльська армія приведена в боєготовність на кордоні з Сирією

Ізраїльська армія на кордоні Голанських висот з Сирією приведена в стан підвищеної боєготовності. Як повідомило у понеділок сірійське інтернет-видання "Сирія ньюс", ізраїльська військова розвідка стверджує, ніби сірійське керівництво серйозно вивчає можливість початку військової операції на окупованих Ізраїлем Голанських висотах, тому вперше за майже 30 років рівень тривоги для ізраїльської армії на Голанах був піднятий з низького на високий.

Видання наводить дані інших джерел, де також наголошується, що обидві сторони готуються до нападу одна на одну.

В опублікованому минулої суботи інтерв`ю кувейтській газеті президент Сирії Башар Асад заявив, що "Ізраїль може напасти на Сирію в будь-якої час", з чого він зробив висновок про необхідність для сірійської армії постійно перебувати у високому ступені боєготовності.

При цьому Асад зазначив, що Сирія почала готуватися до цього в рамках своїх можливостей. У цих словах ізраїльські воєначальники почули серйозний натяк на можливість початку військових дій з боку Сирії проти Ізраїлю.

РІА "Новости"