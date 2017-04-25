Ле Пен заявила, що залишила пост голови "Національного фронту" на час виборів

Кандидат на пост президента Франції Марін Ле Пен заявила, що відійде від керівництва партією "Національний фронт", щоб зосередитися на другому турі президентських виборів, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

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"Сьогодні ввечері я вирішила піти з посту президента "Національного фронту", - сказала кандидат у президенти в ефірі телеканалу France 2. Вона пояснила це бажанням бути "вище партійних інтересів".

"Я завжди вважала, - сказала Ле Пен, - що президент республіки є президентом усіх французів". "Тепер потрібно переходити від слів до справи", - пояснила вона.

"Ми можемо перемогти. І ми переможемо", - резюмувала кандидат у президенти.

Як пише The Independent, її відставка є тимчасовою, "щоб сконцентруватися на своїй президентській кампанії". "Сьогодні я більше не голова "Національного Фронту". Я кандидат в президенти", - заявила Ле Пен.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Франції оприлюднили остаточні результати першого туру президентських виборів, згідно з якими лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон отримав 24,01% голосів виборців. На другому місці - лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен, яка набрала 21,30% голосів.