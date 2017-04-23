Ле Пен обіцяє захистити Францію від "нестримної глобалізації"

Кандидат в президенти Франції від руху "Національний фронт" Марін Ле Пен, виступаючи перед своїми прихильниками в Енен-Бомон у департаменті Па-де-Кале, пообіцяла захистити свою країну від "нестримної глобалізації", повідомляє Reuters.

Читайте також"Немає іншого вибору": Фійон заявив, що буде голосувати за Макрона у другому турі

"Цей результат є історичним, і він накладає на мене велику відповідальність за захист французької нації, за її єдність, безпеку, культуру, добробут і незалежність", - заявила Ле Пен.

"Головне, що поставлено на кін на цих виборах - це страшна глобалізація, яка загрожує нашій цивілізації", - додала вона, закликаючи французьких виборців позбутися кайданів "гордовитої еліти".

Раніше УНІАН повідомляв, що екзит-поли, проведені всіма ключовими французькими соціологічними службами, показують, що у другий тур виходять Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.