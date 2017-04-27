Навальному в очі плеснули зеленкою, його забрали в лікарню (фото)

18:36, 27 квітня 2017
Світ
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Опозиціонер навіть опублікував світлину, де він із пов'язкою на оці.

Про те, що його госпіталізують написав сам Навальний / twitter.com/navalny

Опозиціонера Олексія Навального госпіталізували після того, як його облили зеленкою по дорозі на Global Event Forum, який проходить в Центрі міжнародної торгівлі. Про це він повідомив у своєму твіттері.

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«Швидка приїхала, подивилася на моє око темно-зеленого кольору і сказала, що забирає в лікарню. Замотали як тяжко пораненого », - написав Навальний.

Як повідомляв УНІАН раніше, російського опозиціонера Олексія Навального облили зеленкою. Відповідні фото опубліковано на сторінці "Открытая Россия" в Twitter.

"Тим часом Олексія Навального облили вгадайте чим перед виступом на Global Event Forum", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #Навального атакували#атака на Навального із зеленкою