Навальному в очі плеснули зеленкою, його забрали в лікарню (фото)

Опозиціонера Олексія Навального госпіталізували після того, як його облили зеленкою по дорозі на Global Event Forum, який проходить в Центрі міжнародної торгівлі. Про це він повідомив у своєму твіттері.

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«Швидка приїхала, подивилася на моє око темно-зеленого кольору і сказала, що забирає в лікарню. Замотали як тяжко пораненого », - написав Навальний.

"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого pic.twitter.com/r8VRwEcQKo — Alexey Navalny (@navalny) April 27, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, російського опозиціонера Олексія Навального облили зеленкою. Відповідні фото опубліковано на сторінці "Открытая Россия" в Twitter.

"Тим часом Олексія Навального облили вгадайте чим перед виступом на Global Event Forum", - йдеться в повідомленні.