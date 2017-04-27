"В 11-хвилинному "Екстазі" зіткнуться дві Росії": "Ленінград" випустив еротичний кліп (відео)

Російська група "Ленінград" опублікувала новий кліп - на пісню "Екстаз".

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Головну роль у відео зіграла актриса Світлана Ходченкова, відома також по ролі жінки-гадюки у фільмі "Расомаха. Безсмертний".

Режисером виступила Ганна Пармас, яка зняла попередні хіти Шнурова і компанії - "Експонат", "В Питере - пить" і "Сиськи".

У ролику є постільні сцени з участю Ходченкової, але, за словами Шнурова, у відео немає маркування 18+.

"Я першу порнографію бачив в першому класі. І анітрохи не шкодую про це", - зазначив музикант.

Шнуров пояснив ТАСС ідею кліпу: "Це зіткнення двох Росій. Одна, яка виїхала з Росії років 20 назад і випадково повернулася, а друга працює на заправці".

"Цього разу він триватиме 11 хвилин, ми наближаємося до формату великого кіно", - сказав Шнурів.