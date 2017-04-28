В ПАРЄ готові розробити правила імпічменту президента

В Парламентській асамблеї Ради Європи готові розробити нові правила підзвітності, зокрема імпічменту для тих, хто обіймає виборчі посади.

Як передає власний кореспондент УНІАН, з відповідною декларацією сьогодні виступив Комітет правил процедур, імунітету та інституційних питань.

«Комітет з жалем відзначає, що парламентська практика і традиції, які протягом десятиліть регулювали та направляли дії членів Асамблеї, зокрема тих, які обіймають виборні посади, більше не дотримуються», - йдеться в декларації.

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Комітет також вказав, що відсутність письмових правил і механізмів для того, щоб Асамблея могла забезпечити відповідальність своїх членів, які обіймають виборні посади – «наприклад, процедури імпічменту або голосування процедури недовіри, підриває нормальне функціонування Асамблеї».

«У зв'язку з цим Комітет закликає Бюро Асамблеї доручити йому підготувати доповідь про визнання принципу підзвітності та його реалізації», - наголошується в декларації.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

Водночас сьогодні, 28 квітня, Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру президенту Аграмунту і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність у якості президента ПАРЄ.