Росія використовує Аграмунта для дискредитації ПАРЄ – МЗС України

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що Росія фактично використовує президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта для дискредитації цієї міжнародної організації та просування своїх політичних інтересів в рамках Ради Європи.

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца в ефірі одного з українських телеканалів.

За її словами, парламентська дипломатія в рамках ПАРЄ діє дуже ефективно.

«Ухвалено більше 10 рішень, що засуджують агресію Росії, всі вбивства, тортури, незаконні викрадення в окупованому Криму, всі незаконні дії на Донбасі. Тобто, це низка рішень, які створюють величезний політичний негатив на Росію, це дуже важливо», - заявила вона.

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«Те, що відбувається сьогодні, якщо ми говоримо про Аграмунта, то звичайно кожен керівник організації має відповідати принципам і цінностям цієї організації. І те, що робить наша делегація в Раді Європи, є надзвичайно важливо, тому що нам не потрібен керівник тієї чи іншої організації, якого фактично використовує Росія для дискредитації цього органу для того, щоб просунути свої політичні інтереси в рамках Ради Європи», - додала Беца.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт, депутати Хорді Шукла і Ален Детекс відвідали Сирію разом з делегацією російських депутатів.

Російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були запроваджені проти неї в квітні 2014 року через анексію Криму.

24 квітня українська делегація в ПАРЄ виступила за відставку Аграмунта з посади президента асамблеї через його поїздку із російською делегацією до Сирії.

Низка інших депутатів підтримали вимоги України і закликали Аграмунта подати у відставку. Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився.

Член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко інформувала, що Аграмунт пообіцяв у п'ятницю, 28 квітня, виступити із заявою щодо свого статусу за наслідками цих слухань.

Сьогодні, 26 квітня, раніше голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що Аграмунт намагається ухилитись від відставки, і що три політгрупи - ліберали, соціалісти і консерватори на своїх засіданнях проголосували за висловлення йому недовіри.

«Жодного голосу за нього. В ЄНП просто не поставили на голосування, але очевидно що більшість теж проти того, щоб Аграмунт перебував на посаді президента ПАРЄ», - зазначив депутат.