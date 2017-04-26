В ПАРЄ вимагають від Аграмунта гарантію щодо його відставки до візиту короля Іспанії

В Парламентській асамблеї Ради Європи хочуть отримати заяву від чинного президента Педро Аграмунта про його відставку до візиту короля Іспанії Феліпе VI як гарантію виконання домовленостей, що він публічно оголосить про це у п’ятницю, 28 квітня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський.

«Відомо, що соціалісти хочуть побачити підписану Аграмунтом заяву до приїзду короля як гарантію того, що у п’ятницю він дотримається слова і оголосить публічно про те, що залишає посаду. Якщо Аграмунт цього не зробить, вони погрожують зірвати виступ монарха, демонстративно вийшовши із зали», - зазначив віце-президент ПАРЄ.

Як відомо, саме через візит короля Іспанії, який запланований на цей четвер, 27 квітня, Аграмунт попросив не оголошувати про його відставку до п’ятниці.

За словами Логвинського, також вже відомо, що квота посади президента ПАРЄ залишиться за європейськими народниками до січня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт, депутати Хорді Шукла і Ален Детекс відвідали Сирію разом з делегацією російських депутатів.

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Російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були запроваджені проти неї в квітні 2014 року через анексію Криму.

24 квітня українська делегація в ПАРЄ виступила за відставку Аграмунта з посади президента асамблеї через його поїздку із російською делегацією до Сирії.

Низка інших депутатів підтримали вимоги України і закликали Аграмунта подати у відставку. Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився.

Член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко інформувала, що Аграмунт пообіцяв у п'ятницю, 28 квітня, виступити із заявою щодо свого статусу за наслідками цих слухань.

Сьогодні раніше голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що Аграмунт намагається ухилитись від відставки, і що три політгрупи - ліберали, соціалісти і консерватори на своїх засіданнях проголосували за висловлення йому недовіри.

«Жодного голосу за нього. В ЄНП просто не поставили на голосування, але очевидно що більшість теж проти того, щоб Аграмунт перебував на посаді президента ПАРЄ», - зазначив депутат.