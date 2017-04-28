У Москві активістці "Яблука" бризнули хімрозчином в обличчя, у неї пропав зір

У Москві напали на активістку партії "Яблуко" Наталію Федорову. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив лідер московського відділення партії Сергій Мітрохін.

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"На активістку "Яблука" Наталію Федорову скоєно напад у Черемушках. Покидьок бризнув їй в обличчя хімрозчином. У неї пропав зір", - йдеться у повідомленні.

На активістку ЯБЛУКА Наталю Федорову скоєно напад в Черемушках. Покидьок бризнув їй в обличчя хім розчином. У неї пропало зір — Сергій Мітрохін (@mitrokhin) April 28, 2017

"За десять метрів від будинку їй бризнули в обличчя невідомою рідиною. Потерпіла звернулася по медичну допомогу... Обставини справи уточнюються", - зазначається на сайті партії.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня опозиціонера Олексія Навального госпіталізували після того, як його облили зеленкою дорогою на Global Event Forum, який проходить у Центрі міжнародної торгівлі.