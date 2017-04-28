ФРН хоче продовження переговорів з Туреччиною щодо членства в ЄС

Німеччина відкидає вимоги припинити переговори з Туреччиною щодо її членства в Європейському Союзі, які лунають у деяких європейських країнах після нещодавнього референдуму щодо посилення президентської влади в Туреччині. На ньому більшість турків висловились за відповідні зміни до конституції, пише DW.

"Німецький уряд рішуче виступає проти припинення переговорів щодо вступу (Туреччини до ЄС - Ред.), що було б цілковито неправильно реакцією", - заявив у п'ятницю, 28 квітня, міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel), у столиці Мальти Валетті, перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС.

У зустрічі також візьме участь міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Той, хто прагне зірвати оплески у своїй країні, сказавши "ми більше не хочемо говорити з Туреччиною", не змінить нічого у самій Туреччині", - додав Ґабріель, цитує агентство Reuters.

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Раніше за припинення переговорів з Туреччиною виступив глава МЗС Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz). До нового підходу у відносинах Євросоюзу з Туреччиною закликали також у Нідерландах та Люксембурзі, які традиційно є союзниками Німеччини у питаннях міжнародної та економічної політики. Натомість у Литві та в Угорщині закликали до обережності у відносинах з Анкарою, оскільки Туреччина є важливою для ЄС у питанні стримуванні потоку нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, під час референдуму в Туреччині щодо посилення влади президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, який відбувся 16 квітня, понад 51 відсоток виборців підтримали зміни до конституції. В ОБСЄ та Раді Європи заявили, що референдум відбувся за відсутності рівних умов для проведення агітаційних кампаній прихильниками й противниками реформи. Крім того, у день голосування спостерігачами були зафіксовані порушення.