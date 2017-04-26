Ердоган заявив про перегляд рішення щодо вступу Туреччини в ЄС

Туреччина має намір переглянути свою позицію у питанні про вступ до ЄС. Про це в інтерв'ю Reuters заявив президент країни Реджеп Ердоган, передає РБК.

За його словами, він має намір винести питання про вступ у Європейський союз на загальний референдум. Президент підкреслив, що це питання стоїть вже давно і подальше очікування може бути безглуздо. "Якщо вони не відверті в своїх вчинках, ми повинні знайти вихід з положення. Чому ми повинні чекати довше? Ми говоримо про 54 роки очікування", - заявив Ердоган.

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При цьому він підкреслив. що однією з ключових проблем є ставлення до самої Туреччини в Європі. "Говорячи про ісламофобію, в Європі все стало дуже серйозно. ЄС закриває свої двері для Туреччини, а Туреччина не закриває свої двері ні для кого", - сказав Ердоган.

Ердоган звернув увагу журналістів на приклад Великої Британії, яка залишила союз за підсумками референдуму, та Норвегії, яка відмовилася від вступу в ЄС, хоча і входить в шенгенську зону. "Велика Британія попросила своїх людей, і вони проголосували за Brexit ... Вони спокійно йдуть до нового майбутнього, і те ж саме було відноситься до Норвегії... і те ж саме може бути застосовано і для Туреччини", - заявив турецький лідер.

При цьому він зазначив, що Анкара не відмовляється від ведення переговорів з ЄС, хоча її лідери і "тримають Туреччину в дверях". На думку Ердогана, вступ Туреччини в ЄС міг би навіть посилити союз. "Одна або дві країни не можуть зберегти ЄС. Вам потрібна така країна як Туреччина, країна, що представляє другу віру - це зробило б вас сильніше. Але країни-члени ЄС, схоже, не розуміють цей факт", - підкреслив він.