Навальний звинуватив Кремль в організації нападів із зеленкою

Олексій Навальний заявив, що хімічний опік ока, який він отримав в результаті нападу 27 квітня, може виявитися невиліковним, як повідомляє "Медуза".

«Зараз я вже третій день капаю в очі через кожні 15 хвилин, другий день він уколи і ми боремося за те, щоб око залишилося прозорим», — написав Навальний. За його словами, є ризик, що вилікувати око не вдасться.

Він розповів, що при нападі, на думку лікарів, могла бути використана «розмішана з чимось ще» зеленка, оскільки «просто зеленкою так сильно спалити очі не можна». Після аналогічного нападу в Барнаулі він почав нормально бачити вже через 10 хвилин.

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Навальний заявив, що вважає організатором нападу адміністрацію президента РФ, оскільки інформацію нападникам про його пересування, на його думку, можуть дати тільки спецслужби.

«Вони ж гарантують недоторканність, „непрацюючі камери“ і небажання поліції вести розслідування», — написав він.

Кримінальну справу за його заявою досі не порушено, повідомив опозиціонер.