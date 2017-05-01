У Туреччині за підозрою в контрабанді зброї з України затримали іранця

Турецька влада повідомила про арешт громадянина Ірану, підозрюваного в контрабанді з України вироблених у Росії компонентів протитанкових ракетних комплексів.

Як повідомляє Радіо Свобода, чиновники вважають, що затриманий планував доправити ці компоненти терористичній групі.

Турецька митниця і міністерство торгівлі заявили 30 квітня, що ця людина була затримана в місті Зонгулдак на узбережжі Чорного моря після обшуку його вантажівки, яка була перевезена морем із України.

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Як ідеться в заяві міністерства, у документах перевізника вантажем були вказані підгузки, але фактично у вантажівці транспортувалися головні компоненти двох протитанкових ракетних комплексів російського виробництва. Такі використовуються збройними групами, серед яких угруповання «Ісламська держава» та курдські повстанці, твердять представники турецької влади.

Підозрюваний, якого турецька сторона позначила ініціалами Е. Е., був затриманий 27 квітня. Суд згодом ухвалив арешт цього чоловіка, заявила влада.