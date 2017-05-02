Поблизу кордону Сирії з Іраком при нападі ІД на табір біженців загинули понад 30 людей

Більше 30 мирних жителів і бійців опозиції були вбиті в результаті нападу бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" на табір біженців на північному сході Сирії поблизу кордону з Іраком, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Бойовики напали на тимчасовий табір сирійських та іракських біженців в Раджм-ес-Салібі, на південний схід від міста Шаддаді. Екстремістське угруповання також атакувало членів альянсу "Демократичні сили Сирії", дислокованих на контрольно-пропускному пункті неподалік.

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Щонайменше п'ять смертників підірвали себе біля та всередині табору, заявив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії.

За його даними, як мінімум 32 людини були вбиті в результаті вибухів і подальших зіткнень, серед них 21 мирний житель, ще 30 людей отримали поранення.

Згідно з повідомленням державного сирійського інформагентства SANA, більше 30 мирних жителів загинули, 34 людини постраждали. Про смертників агентство SANA не згадувало. Курдські медики заявили, що загинули 22 мирних жителя.

Джерело в іракській армії повідомило Бі-бі-сі, що нападники викрали десятки людей. Підтверджень цієї інформації поки немає.

Підтримуваний США альянс, на позиції якого скоєно напад, очолює на сході Сирії боротьбу проти "Ісламської держави", забороненої в багатьох країнах, включаючи Росію.

В даний час члени "Демократичних сил" намагаються взяти контроль над містом Табка в долині річки Ефрат, що має стратегічне значення. Незабаром після цього вони планують почати наступ, щоб відбити фактичну столицю ІД - Ракку.