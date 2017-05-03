Конституційний суд Молдови визнав незаконним перебування російських солдатів у Придністров'ї

04:19, 03 травня 2017
Світ
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Суд підкреслив, що Молдова є нейтральною країною, а принцип нейтралітету не суперечить її конституції і законодавству.

УНІАН

Конституційний суд Молдови у вівторок, 2 травня, визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки, передає dw.com.

Суд підкреслив, що Молдова є нейтральною країною, а принцип нейтралітету не суперечить її конституції і законодавству. В той же час судді зазначили, що "близько 11 відсотків території Молдови є окупованою, а російська армія не була виведена з Придністровського регіону".

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Конституційний суд також прийшов до висновку, що "принцип нейтралітету не перешкоджає участі Молдови у миротворчих операціях і навчаннях, спрямованих на підвищення боєздатності армії для того, щоб забезпечити безпеку країни".

Два роки тому в Конституційний суд звернулася Ліберальна партія Молдови, вимагаючи визнати неконституційним перебування російських миротворців на території Придністров'я.

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Теги: #Молдова