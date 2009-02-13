Роздрібні продажі в США зросли вперше за півроку

Роздрібні продажі в США зросли в січні на 1 відсоток порівняно з груднем 2008 року, піднявшись вперше за останні шість місяців, повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство торгівлі країни. Багато в чому зростання було забезпечене за рахунок збільшення продажів на автозаправках країни. У цьому секторі зростання склало 2,6 відсотка.

Результати січня виявилися несподіваними для аналітиків, які передбачали падіння на 0,8 відсотка. Імовірно, обсяг роздрібної торгівлі зріс за рахунок безпрецедентних новорічних знижок, зроблених рітейлерами для залучення покупців. Крім того, зростання продажів може пояснюватися відрухом після грудневого зниження, яке перевищило три відсотки.

За винятком автомобілів, обсяг продажів збільшився на 0,9 відсотка. Продажі самих автомобілів, з урахуванням автозапчастин, зросли на 1,6 відсотка. Крім того, активніше почали продаватися електроніка, побутові прилади, одяг, продукти харчування і напої.

Утім, в січні 2009 року продажі впали в річному обчисленні порівняно з січнем 2008 року на 9,7 відсотка, передає ВВС News.

Американські рітейлери через падіння продажів вимушені звільняти працівників. Наприклад, одна з найбільших роздрібних торговельних мереж США Macy`s ухвалила скоротити 7 тисяч робочих місць після того, як 60-процентні знижки не змогли збільшити виручку компанії впродовж новорічних свят.

Лента.ру