Навальному вперше за 5 років видали закордонний паспорт

Російський опозиціонер Олексій Навальний отримав закордонний паспорт. Про це він повідомив на власному сайті.

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"Сьогодні дзвінок з ФМС: приходьте і забирайте свій закордонний паспорт. Якісь, думаю, пранкери. Все ж п'ять років мені паспорт не давали. Але справді: прийшов, отримав", - написав Навальний.

"Мабуть, є якесь "водяне перемир'я" на медичні теми. Тепер можу поїхати на обстеження і лікування в одну з клінік, що спеціалізуються на опіках очей", - додав опозиціонер.

За словами Навального, російські лікарі рекомендують йому їхати в спеціалізовані клініки, оскільки його може очікувати пересадка рогівки.

"Вчорашній замір показав у мене 15% зору на правому оці. Але шанси є, будемо лікувати", - говорить політик.

Як відомо, Олексія Навального облили зеленкою 27 березня. Пізніше стало відомо, що він отримав опік ока невідомою хімічною речовиною. Покидати країну Навальному забороняли через його судимості.