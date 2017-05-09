У російському Міноборони заперечують страту російського розвідника бойовиками ІДІЛ

Міноборони Росії спростувало повідомлення ЗМІ про нібито захоплення і страту російського військовослужбовця, що виконував завдання на території Сирії, повідомляють "РИА Новости".

"Всі військовослужбовці Збройних Сил російського угруповання військ в Сирії живі, здорові і виконують завдання по боротьбі з міжнародним тероризмом в складі своїх підрозділів", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, терористи "Ісламської держави" випустили відео, що показує обезголовлення російського офіцера розвідки, якого захопили у Сирії. Відеоролик російською мовою тривалістю 12 хвилин випустили на 9 травня.

На відео видно, як чоловік, вдягнений у чорну одежу, стоїть навколішках посеред пустелі та закликає інших російських агентів здатися.